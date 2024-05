Neuveriteľná radosť pilota McLarenu. Zosadil Verstappena a oslavuje prvý triumf v kariére

Lando Norris, víťaz: "Som v siedmom nebi. Myslím si, že to bol pre nás dobrý víkend, aj keď sme sa nevyhli chybám. Je to úžasný pocit zvíťaziť, čakal som naň dlho. Mám z neho veľkú radosť aj za celý náš tím. Konečne som skončil na prvom mieste. Priznávam, mali sme šťastie na safety car, no počas víkendu sme výborne zvládli niekoľko problémov. Ďakujem McLarenu a aj mojim rodičom za celú moju cestu. Som hrdý na všetkých v tíme."

Max Verstappen, 2. miesto: "Také je pretekanie, raz ste vpredu, raz nie. Dnes to bolo pre nás náročné, už stredné zmesi neboli najlepšie. Mám radosť z Landovho triumfu, zaslúži si to."

Charles Leclerc, 3. miesto: "Boli to preteky hore-dole. Na začiatku sme mali viacerí šťastie, že nás Perez nepozbieral ako kuželky. Štart mi nevyšiel, celkovo nám dnes chýbala rýchlosť. Robili sme, čo sme mohli, no mali sme aj smolu na safety car. Myslím si, že 3. miesto je maximum, čo sme dnes mohli dosiahnuť. Veľká gratulácia patrí Landovi, ktorý bol už viackrát blízko k víťazstvu. Dnes odviedol dobrú prácu, zaslúžil si zvíťaziť. My musíme naďalej tvrdo pracovať a posúvať sa."