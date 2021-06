Peší Poliaci? Ako slovenský múr vymazal najlepšieho hráča sveta

Pamätáte sa? V lete 2010 na majstrovstvách sveta v Juhoafrickej republike vstúpili Slováci do šampionátu remízou 1:1 s Novým Zélandom. Pred piatimi rokmi na európskom šampionáte vo Francúzsko prehrali s Walesom 1:2.

V pondelok večer Slovákom na tretí pokus vstup do veľkého turnaja vyšiel. Favorizovaných Poliakov zdolali 2:1.

Bol to najlepší výkon Slovákov za posledné obdobie. Rozhodne najlepší pod vedením trénera Štefana Tarkoviča.

„Váš tréner zvolil dobrú taktiku a vedel využiť potenciál krídelníkov. Obaja sú veľmi rýchli a majú vynikajúci dribling. To je veľká výhoda, ak sú obrancovia statickí ako v prípade poľského tímu,“ pokračoval poľský novinár.

„Lewandowski nemal skutočne žiadnu podporu, musel chodiť hlboko do stredu poľa. To nie je jeho hra,“ vysvetľoval Cimozsko.

Zápas do značnej miery ovplyvnilo aj vylúčenie Grzegorza Krychowiaka, ktorý dostal dve žlté karty. Po dvoch fauloch na Jakuba Hromadu.

Veľkej kritike čelí v Poľsku aj portugalský tréner reprezentácie Paulo Sousa.

„Pred turnajom neustále menil hráčov a taktiku. Výsledkom bolo, že včera vyzeralo mužstvo tak, akoby ani nevedelo hrať,“ dodal Cimozsko.

Slováci sa priblížili k postupu do osemfinále. V ďalšom zápase skupiny ich v piatok o 15.00 čaká Švédsko. To v prvom zápase skupiny remizovalo so Španielskom 0:0.