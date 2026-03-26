Francúzi zdolali v prestížnom zápase Brazíliu. Pritom mali dlho o jedného hráča menej

Futbalista Francúzska Kylian Mbappé (druhý sprava) sa teší so spoluhráčmi z gólu.
Futbalista Francúzska Kylian Mbappé (druhý sprava) sa teší so spoluhráčmi z gólu. (Autor: TASR/AP)
TASR, ČTK|26. mar 2026 o 23:35
Rozhodli Kylian Mbappé a Hugo Ekitiké.

Prípravný zápas

Francúzsko - Brazília 2:1 (1:0)

Góly: 32. Mbappé, 65. Ekitiké - 78. Bremer, ČK: 55. Upamecano (Fr.)

Francúzski futbaloví reprezentanti zvíťazili vo štvrtkovom prípravnom dueli nad Brazíliou 2:1. O ich triumfe rozhodli v americkom Foxborough Kylian Mbappé a Hugo Ekitiké.

Francúzsko pritom hralo od 55. minúty v oslabení po vylúčení Dayota Upamecana. Úradujúci vicemajstri sveta predĺžili sériu bez prehry na osem stretnutí, z toho po siedmy raz zvíťazili.

Na jednom zo štadiónov nadchádzajúceho svetového šampionátu v americkom Foxborough otvoril skóre v prvej polovici kanonier Mbappé. Z ďalšieho brejku zvýšil v 65. min Ekitiké, to už hrali Francúzi o desať. Brazília iba znížila po Bremerovej dorážke.

Reprezentácie

Slovenskí futbalisti do 21 rokov
Slovenskí futbalisti do 21 rokov
Po dlhej ceste nastúpia v úlohe favorita. Kazchastan Slovákom nič nedaruje
teraz
