Francúzi zdolali v prestížnom zápase Brazíliu. Pritom mali dlho o jedného hráča menej

Francúzsko - Brazília 2:1 (1:0)
Góly: 32. Mbappé, 65. Ekitiké - 78. Bremer, ČK: 55. Upamecano (Fr.)
Francúzski futbaloví reprezentanti zvíťazili vo štvrtkovom prípravnom dueli nad Brazíliou 2:1. O ich triumfe rozhodli v americkom Foxborough Kylian Mbappé a Hugo Ekitiké.
Francúzsko pritom hralo od 55. minúty v oslabení po vylúčení Dayota Upamecana. Úradujúci vicemajstri sveta predĺžili sériu bez prehry na osem stretnutí, z toho po siedmy raz zvíťazili.
Na jednom zo štadiónov nadchádzajúceho svetového šampionátu v americkom Foxborough otvoril skóre v prvej polovici kanonier Mbappé. Z ďalšieho brejku zvýšil v 65. min Ekitiké, to už hrali Francúzi o desať. Brazília iba znížila po Bremerovej dorážke.