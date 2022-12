Góly Wrighta a Bedarda nestačili, Česi na MS šokovali Kanadu

MOLSTON. Českí hokejisti do 20 rokov impozantným spôsobom vstúpili do MS v Kanade . V dueli A-skupiny senzačne zdolali favorizovaný domáci tím 5:2.

"Bol to neskutočný zápas, išli sme do toho s obrovskou pokorou. Vedeli sme, akú má Kanada silu, ale vedeli sme aj to, že naše mužstvo je zomknuté.

Klobúk dole pred hráčmi, ako tento duel zvládli. Výborne zachytal Tomáš, celé mužstvo podalo obetavý výkon. Pre nás je to na začiatok turnaja skvelé a cenné víťazstvo," citoval portál idnes.cz trénera českého tímu Radima Rulíka.

V B-skupine zvíťazili Američania nad Lotyšskom 5:2. Po dvoch tretinách bolo skóre vyrovnané, ale favorit zlomil súpera troma gólmi v záverečnej tretine.

MS v hokeji do 20 rokov - výsledky:

A-skupina:

Česko - Kanada 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)

Góly: 18. Špaček, 19. Moravec, 21. Svozil, 29. Chmelař, 29. Menšík - 11. Wright, 22. Bedard