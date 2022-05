Poliakom pomohol vybojovať postup slovenský tréner a americký brankár

Majstrovstvá sveta 1-B divízie sa v roku 2022 hrali v poľskom Tychy. Víťaz MS 1-B divízie, ktorá je v hierarchií šampionátov treťou najvyššou, postúpil do 1-A divízie, kde aktuálne účinkujú Slovinsko, Maďarsko, Litva, Južná Kórea a Rumunsko.

"Nemal som veľa času osláviť to so spoluhráčmi v Třinci, ale teraz viem, že sa to vyplatilo," hovoril.

Teraz Chmielewski oslavoval s národným tímom postup do 1-A kategórie majstrovstiev sveta. Poliaci ovládli turnaj, keď vyhrali všetky zápasy.

Róbert Kaláber mal platnú zmluvu len do konca tejto sezóny. "Chceme, aby pokračoval. Dosiahol všetko, čo sme si predsavzali," povedal prezident Poľského hokejového zväzu Mirosław Minkina.