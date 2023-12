Jeden z najlepších zápasov histórie, hodnotil komentátor. Súboj musela rozlúsknuť rýchla smrť

Podľa zápasových štatistík by ste len ťažko určili, kto bol favoritom zápasu. Obaja nahádzali zhodne po 12 180-tiek, dokopy mali hodov nad 100 bodov v pomere 84:87 pre Cullena.

Dráma sa však len začala. Cullenovi ostávalo 132 bodov a zahrávať mal cez dvakrát čistý stred a double 16. Prvé dve šípky poslal tam, kam chcel, no tretia skončila mimo terču. Hlavu si ponoril do dlaní a bol presvedčený, že s turnajom sa už lúči.

Prvú šípku poslal do 19-tky, druhá išla na triple 20 a ostávalo mu ukončiť zápas cez double 5, ktorý však netrafil.

Rovnakú smolu ako svetová trojka mal aj Cullen, ktorý namiesto potrebného double 4 trafil susedný s číslom 18 a na ťahu bol opäť Humphries. Ani po týchto troch šípkach nemal istý postup do štvrťfinále.

Následne na to Humphries neuzavrel 10 ani na jednu šípku, všetky smerovali z vonkajšej strany double.

Humphries mal ísť na double 5, no už prvou šípkou trafil susedný double 12 a na rad sa dostal Cullen. Ani ten však svojich zvyšných 32 nepremenil, ostal na čísle 8.

S austrálskym protivníkom sa ale vôbec nemaznal, zdolal ho 4:1. V zápase predviedol aj maximálny záver na 170 bodov, ktorý sa mu podaril v druhom sete. To bol však jediný, ktorý Williams v zápase prehral.

Leg napokon vyhral Cullen, no v rýchlej smrti sa viac darilo mladšiemu šípkarovi, ktorý postúpil do boja o semifinále. Zápas zhodnotil komentátor Nova Sportu Pavel Korda ako jeden z najlepších v histórii MS. Dodal, že zápas mal všetko, okrem záveru legu na deväť hodov.

"To, čo som povedal v poslednom rozhovore na pódiu, bolo hlúpe, skutočne hlúpe. Úprimne sa ospravedlňujem každému, kto sa urazil," uviedol s tým, že mu odporúčali, aby sa stiahol zo sociálnych sietí.

Svoju vlastnú súťaž má aj 16-ročný Luke Littler, ktorý postúpil už do štvrťfinále. Prebojoval sa tam cez holandskú prekážku, majstra sveta z roku 2007 Raymonda van Barnevelda.

"Veľmi sa naňho teším, je to úplne iná omáčka ako všetci ostatní v súťaži. Jednoducho tam pôjdem a budem hádzať šípky, a ak pôjdu do hry, tak tam pôjdu," povedal v pozápasovom rozhovore.

Tento mladík však hral, akoby bol na scéne už niekoľko dekád. Jeho celozápasový priemer troch šípok bol 105,01 a Holanďana zdolal 4:1 na sety.

"Je to neuveriteľné! Môj priemer to ukázal, moje dvojité percento to ukázalo - neviem, čo mám povedať," povedal bezprostredne po zápase.

