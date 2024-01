VIDEO: Je to tam, kričal komentátor. Šípkarsky zázrak predviedol ďalšiu parádu

Úvodný leg zavrel na deväť šípok klasickým spôsobom. Po dvoch 180-kách, hodil 141 bodov po kombinácii triple 20, triple 19 a double 12.

"Je to tam, je to tam. Luke Littler! To je fantastický vstup do zápasu. Ak sa v nejakom kúte tejto planéty ešte o Lukeovi nehovorilo, tak teraz bude.

Týchto deväť šípok obletí svet a zostrihoch ich budeme dlho, dlho vídať," vravel v návale emócii komentátor Nova Sportu Jiří Pauzr.