Výber šéfredaktora: Slafkovského gesto, zlý muž Pepe a Slovák opäť v Las Vegas

Zaspomínali sme si aj na let Mariána Gáboríka (ale nie na ten v stíhačke ponad Vysoké Tatry) a v Las Vegas sa uskutoční (aj so slovenskou účasťou) ďalší diel podujatia, ktoré spravilo z Arnolda Schwarzeneggera Barbara Conana, Terminátora a neskôr dokonca guvernéra štátu Kalifornia.

Na MS vo futbale v Katare sa hrá už o veľa, no Nemci sa už niekoľko dní môžu bez stresu pripravovať na najbližšie EURO, ktoré organizujú.

Čo sa stalo, aké to bude mať následky a kto by mohol celý turnaj vyhrať? Ak na tieto otázky odpovedá tréner Peter Hyballa, je to záruka zaujímavého čítania.