VIDEO: McDavidova družina zvládla siedmy zápas a ukončila sezónu Vancouveru

NHL - play-off, 7. zápas

Tím pod jeho vedením vstúpil do stretnutia aktívnejšie. Prvá tretina presný zásah nepriniesla, ale v tej druhej strelili "olejári" všetky svoje góly v zápase.

"Zvládli nás ohnúť, ale nie zlomiť," povedal kapitán Connor McDavid. "Bola to tesná séria plná vášne. Obe fanúšikovské základne to veľmi prežívali, je skvelé vyjsť z nej ako víťaz."

Stav série dokázali otočiť z 2:3 na 4:3 a v konferenčnom finále si zahrajú s Dallasom o postup do finále Stanley Cupu.

Vedenie 3:0 dal Edmontonu v presilovej hre Ryan Nugent-Hopkins.

"Nikdy to nebude ľahké v zápase číslo 7 proti tak dobrému tímu, ale my sme našli spôsob, ako to zvládnuť," vravel strelec víťazného gólu, ktorý mal dva body a stal sa prvou hviezdou zápasu.

Domáci zápas zdramatizovali v tretej tretine. Najprv sa po chybe McLeoda v obrannom pásme presadil Conor Garland a na jednogólový rozdiel znížil český obranca Filip Hronek.

Canucks sa v úplnom závere snažili o vyrovnanie v hre bez brankára, ale skórovať nedokázali.

Oilers vyhrali už svoju 40. sériu v histórii. Odkedy vstúpili do NHL v sezóne 1979/80 sa žiaden iný tím z postupu netešil viackrát.

Produktivitu play-off 2024 vedú práve hráči zo severnej Alberty. Prvý je s 24 bodmi Draisaitl, druhý s 21 McDavid a s 20 bodmi nasleduje Bouchard. Edmonton je prvým tímom v histórii NHL, ktorý má troch hráčov s 20 bodmi po dvoch kolách play-off.

Evan Bouchard je vôbec prvým obrancom v histórii s týmto míľnikom.

