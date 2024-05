Everest je tento rok slovenský. Výstup zvládla druhá Slovenka, dokonca bez kyslíka

BRATISLAVA. Ak by ste písali kapitolu na tému ženy a Mt. Everest, nebola by hrubá ani dlhá. Mužskej by sa v mnohých ohľadoch nemohla rovnať. Je to však veľká škoda. O veľké a hodnotné výstupy sa zaslúžili aj ženy horolezkyne.

„Vyrazili sme do dobrého počasia. No ako spomínal Zoltán Demján, že sa to môže veľmi rýchlo zmeniť, a presne to sa stalo. A bol to veľký boj,“ hovorí Janičová. Pri výstupe dul silný vietor, ktorý jej spôsoboval problémy.

Slovenská vedkyňa však výstup zvládla.

Vlani zvládli výstup bez kyslíka len traja

Druhou Slovenkou na Evereste sa stala Lenka Poláčková. Výstup zvládla v utorok 21. mája len pár dní po Janičovej.

Zo základného tábora vyrazili spolu s manželom Janom a dvojicou šerpov vo štvrtok v noci. Vrcholový útok začali v noci z pondelka na utorok zo štvrtého tábora vo výške 7900 metrov.