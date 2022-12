Kulturista Križánek mieri na Mr. Olympia. Chcem sa predviesť v najlepšej forme, vraví

Ten sa do Las Vegas, dejiska Mr. Olympia, kvalifikoval na podujatí ELVS Prague, kde v silnej konkurencii nenašiel premožiteľa.

Naposledy to bolo v roku 2011, keď Jaroslav Horváth v kategórii do 202 libier (91,6 kg) vybojoval výborné 4. miesto.

„O tomto prestupe sme s trénerom uvažovali už od začiatku,“ prezradil pre SvetMMA Križánek. „Chceli sme na to ale ísť postupne, čiže sa nebolo kam ponáhľať.“

Križánek ale musel pred časom urobiť kľúčové rozhodnutie a tým bolo prestúpenie z federácie IFBB Elite Pro do IFBB Pro League.

Definitívne rozhodnutie prišlo po podujatí Mr. Universe, kedy Križánek vedel, že je pravý čas na prestup do najväčšieho svetového kolotoča kulturistiky.

„Keďže som bol profesionál v Elite PRO a vedel som, že idem súťažiť proti amatérom, tušil som, že by to nemal byť problém. Takže áno, bral som to ako povinnú jazdu,“ pokračuje Križánek.

Boj o Olympiu

Tá pravá skúška prišla na podujatí profesionálov EVLS Prague, kde sa už Križánek rovnal s "veľkými chlapcami".

Hoci všeobecne bol aj tentokrát slovenský reprezentant považovaný za favorita podujatia, musel sa vysporiadať s veľkým psychickým vypätím.