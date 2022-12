Chuťovky z NHLky: Slafkovský dostal lákavú ponuku. Vymenil hokejku za chrumky?

Bolo to pred šialeným zápasom proti Vancouvru. Jednotka draftu zažila perný týždeň, okrem tohto duelu odohrala aj prvé stretnutie proti Shaneovi Wrightovi.

Napokon to vyšlo. Ako vraví Lukáš, ktorého som oslovil, keď videl Slafkovského, ako k nim smeruje s darčekom v podobe hokejky, nemohol uveriť, že sa to naozaj deje.

NEW YORK. Kto by nemal rád tradičné slovenské "socialistické" arašidové chrumky od firmy Miva? Zrejme takúto otázku si položili Lukáš Lyžičiar s priateľkou, keď vytvárali nápaditý transparent. Chceli ním nalákať pozornosť Juraja Slafkovského.

Žiaľ, zatiaľ to vyzerá, že na MS do 20 rokov hrať nebude. Chuťovky z NHLky však nebudú iba o ňom. Zameriame sa aj na Wrighta, Nemca, Regendu, Ružičku, Fehérváryho, Murrayho, Thompsona či Vaněčka.

1. Zápas Seattlu a Montrealu ukázal najmä to, ako veľmi pomohla farma Shaneovi Wrightovi.

Kanadský center hral omnoho lepšie. Bolo ho na ľade vidno, využil, že hral so skúsenými Yannim Gourdeom a Oliverom Bjorkstrandom. Už v prvej tretine mal tri obrovské príležitosti, keby mal trochu viac šťastia, využil by ich všetky a dosiahol by hetrik. Predviedol vynikajúcu pozičnú hru.