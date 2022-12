Hyballa: S krásnymi tváričkami nevyhráte bitku. A MS sú tá najväčšia bitka

No máme slabú defenzívu a nehrali sme dosť dobre bez lopty. Ak inkasuješ päť gólov v skupine, kde je Japonsko, Kostarika a Španielsko, tak to vypovedá o defenzívnej činnosti mužstva.

A neboli sme efektívni. Mali sme dobré držanie lopty a z hľadiska očakávaných gólov bolo Nemecko najlepšie na turnaji. Vytvorili sme si veľa šancí, no problém bol, že sme mali iba jedného typického stredného útočníka, Niclasa Füllkruga a on bol iba striedajúci hráč. Myslím si, že to nebol najlepší nápad.

Vypadnutie Nemecka je určite dráma, no aj na európskom šampionáte sme postúpili zo skupiny iba so šťastím, keď sme remizovali s Maďarskom. V posledných štyroch rokoch nemecká reprezentácia už nepatrí k svetovej špičke.