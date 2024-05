Jedenásty deň na MS: Fíni živia šancu na postup. Je to úľava, ale misia ešte nekončí, tvrdí obranca

Ďakujem hráčom za to, ako sme sa prezentovali na šampionáte. Na jednej sme boli blízko, na druhej strane ďaleko. Nemali sme také individuality ako iné tímy. Mladí chalani nabrali veľkú skúsenosť a za rok sa pokúsime postúpiť,“ uviedol pre JOJ Šport tréner Róbert Kaláber.

„Na začiatku zápasu sme boli nervózni, pretože sme si chceli zachovať šancu na štvrťfinále. Potrebovali sme vyhrať, je to úľava.

Pred záverečným stretnutím v skupine stačí severanom uhrať bod proti Švajčiarom. Ak chcú Rakúšania senzačne postúpiť, musia naplno bodovať s Veľkou Britániou a spoliehať sa, že Fíni prehrajú v riadnom hracom čase.

V takom prípade by malo Rakúsko aj Fínsko zhodný počet 10 bodov, no lepší vzájomný zápas by poslal medzi osem najlepších prekvapujúco Rakúšanov.