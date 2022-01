Dukla vysiela do Pekingu 15 športovcov, cieľom je aspoň jedna medaila

Ďalej sú to štyria reprezentanti v zjazdovom lyžovaní: najväčšia favoritka na medailu Petra Vlhová, Rebeka Jančová a bratia Adam a Andreas Žampovci.

BANSKÁ BYSTRICA. Vojenské športové centrum (VŠC) DUKLA Banská Bystrica vysiela na blížiace sa zimné olympijské hry do Pekingu 15 športovcov.

Rovnako štvorčlenné zastúpenie majú sánkari. V jednosedadlových saniach sú to Katarína Šimoňáková a Marián Skupek, v dvojsedadlových Tomáš Vaverčák s Matejom Zmijom.

"Máme aj ďalšie želiezka v ohni, ktoré by mohli skončiť v prvej desiatke, napríklad sú to biatlonistky sestry Fialkové. Paulína ukázala, že jej forma ide nahor a môže atakovať najvyššie priečky. V zjazdovom lyžovaní sú to ešte bratia Žampovci, takisto sánkari v tímovej súťaži, ale i v dvojsaniach môžu pomýšľať na top desiatku," doplnil Tóth.

Do olympiády investovali milión

Podľa najnovších informácií do dejiska zimných olympijských hier v Číne docestovala v pondelok už aj Vlhová. Všetci v jej realizačnom tíme sú otestovaní a dôležité je, že dorazila i kompletná batožina slovenskej lyžiarky.