Nitra valcuje konkurenciu. Prvá prehra neprišla ani vo Svidníku

Hráči Nitry.
Hráči Nitry. (Autor: TASR)
TASR|20. dec 2025 o 21:33
Na druhej priečke sa držia hráči Myjavy.

Volejbalisti VK Slávie SPU Nitra vyhrali aj deviaty zápas sezóny v Niké Extralige.

Líder tabuľky zvíťazil v sobotňajšom stretnutí na palubovke TJ Slávia Svidník 3:1. Na druhej priečke sa držia hráči Myjavy, ktorí uspeli na pôde HIT MTF Trnava 3:0.

Niké Extraliga - 9. kolo

HIT MTF Trnava - TJ Spartak Myjava 0:3 (-25, -21, -18)

Trvanie: 74 minút, rozhodovali: Dovičovič a Čuntala, 134 divákov.

TJ Slávia Svidník - VK SLÁVIA SPU Nitra 1:3 (23, -24, -20, -18)

Trvanie: 106 minút, rozhodovali: Soták a Höger, 200 divákov.

VK Slovan Bratislava - VK MIRAD UNIPO Prešov 3:0 (19, 20, 17)

Trvanie: 68 minút, rozhodovali: Viktoríni-Lisá a Kováč, 267 divákov.

ŠVK Tatran - RIEKER UJS Komárno 1:3 (-19, 27, -12, -19)

Trvanie: 93 minút, rozhodovali: Niklová a Holčík, 150 divákov

Tabuľka Niké extraligy mužov vo volejbale

    dnes 21:33
