Nitra pokračuje v suverénnych výkonoch, vyhrali aj desiaty zápas v sezóne

Volejbalisti VK SLÁVIA SPU Nitra vyhrali aj svoj desiaty zápas v prebiehajúcej sezóne Niké Extraligy.
V sobotu uspeli na palubovke ŠVK Tatran Slovenská Ľupča -UMB Banská Bystrica 3:1 a so stopercentnou bilanciou naďalej suverénne vedú tabuľku.
Druhá je Myjava, ktorá v 11. kole prehrala na pôde VK Slovan Bratislava hladko 0:3 na sety. Domáci slávili štvrté víťazstvo v rade.
Niké Extraliga - 11. kolo:
TJ Slávia Svidník - HIT MTF Trnava 3:0 (19, 18, 20)
68 minút, rozhodovali: Holčík a Andrejčák, 100 divákov
ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica - VK SLÁVIA SPU Nitra 1:3 (-19, -16, 21, -22)
95 minút, rozhodovali: Mokrý a Porvazník, 100 divákov
VK Slovan Bratislava - TJ Spartak Myjava 3:0 (14, 20, 18)
68 minút, rozhodovali: Schimpl a Kováč