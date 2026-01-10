Nitra pokračuje v suverénnych výkonoch, vyhrali aj desiaty zápas v sezóne

Hráči Nitry
Hráči Nitry (Autor: TASR)
TASR|10. jan 2026 o 22:53
Slávia uspela na palubovke Tatrana.

Volejbalisti VK SLÁVIA SPU Nitra vyhrali aj svoj desiaty zápas v prebiehajúcej sezóne Niké Extraligy.

V sobotu uspeli na palubovke ŠVK Tatran Slovenská Ľupča -UMB Banská Bystrica 3:1 a so stopercentnou bilanciou naďalej suverénne vedú tabuľku.

Druhá je Myjava, ktorá v 11. kole prehrala na pôde VK Slovan Bratislava hladko 0:3 na sety. Domáci slávili štvrté víťazstvo v rade.

Niké Extraliga - 11. kolo:

TJ Slávia Svidník - HIT MTF Trnava 3:0 (19, 18, 20)

68 minút, rozhodovali: Holčík a Andrejčák, 100 divákov

ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica - VK SLÁVIA SPU Nitra 1:3 (-19, -16, 21, -22)

95 minút, rozhodovali: Mokrý a Porvazník, 100 divákov

VK Slovan Bratislava - TJ Spartak Myjava 3:0 (14, 20, 18)

68 minút, rozhodovali: Schimpl a Kováč

Tabuľka Niké extraligy mužov vo volejbale

    Nitra pokračuje v suverénnych výkonoch, vyhrali aj desiaty zápas v sezóne
    so 22:53
