Mimoriadny úspech slovenských volejbalistiek, prvýkrát v histórii sa prebojovali na MS

Považujem to za najväčší úspech nášho volejbalu a pre ženský volejbal je to úžasná správa," uviedol prezident Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) Marek Rojko.

Slovenky postúpili priamo aj na ME 2026. Rozhodla o tom Európska volejbalová konfederácia (CEV), ktorá potvrdila Česko ako druhú istú organizátorskú krajinu po Turecku.

Družstvo trénera Michala Mašeka sa tak vďaka historicky najlepšiemu umiestneniu, ktorým bolo 10. miesto z ME 2023, automaticky kvalifikovalo na záverečný turnaj.

Na kontinentálnom šampionáte si zahrajú siedmykrát v ére samostatnosti. Svetový šampionát ich čaká premiérovo.

"Generácie hráčok, ktoré sa o to pričinili, siahajú až do roku 2016, kde sa zapracovaním najúspešnejšej generácie v mládežníckych kategóriách podarilo spoločne cez domáce ME 2019, ME 2021 až po najlepšie umiestnenie na ME 2023, splniť si sen celého nášho hnutia.

Ďakujem partnerom volejbalu, ktorí pri nás stáli v najťažších časoch a naplno podporovali náš veľký potenciál," poznamenal Rojko.