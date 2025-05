Nadvláda Slávie sa skončila. Premiérový titul oslavujú jej rivalky z Bratislavy

Michal Matušov, tréner Slávie Bratislava: „Vedeli sme, že to bude ako na hojdačke a tak to aj bolo. Myslím si, že sme mali dobrý vstup do zápasu aj do setov. Bohužiaľ, v niektorých pasážach nás VKP odbránilo, niektoré situácie sme si nepripravili tak, aby sme ich premieňali. Dnes zaslúžené víťazstvo a môžem im touto cestou len pogratulovať za prácu v sezóne. Nie je jednoduché to vstrebať, najmä pre hráčky, ale nájdeme si na to čas.“

Pavel Bernáth, tréner VKP: „Bol to obrovský boj. Tú obrovskú radosť a emócie ešte spracovávam, bude to ešte dlho doznievať. Po tom, čo si tréner Mišo Matušov zobral challenge, som už vedel, že je dobre.“

Romana Hudecová, VKP Bratislava: „Cítim sa úžasne. Myslím si, že sme si to za celú sezónu zaslúžili, nebola vôbec jednoduchá. Či už semifinále so Žilinou alebo finále so Sláviou, odmakali sme to. Gratulujem celému družstvu a nášmu trénerovi, sú to úžasné pocity. V ženskom volejbale ide najmä o emócie, ktoré treba vedieť ustáť. Je to už troška ťažšie skĺbiť rodinu s tým športom, ale dá sa to.“

zdroj: JOJ Šport