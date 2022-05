Slafkovský si splní sen v Liptovskom Mikuláši, medzi favoritmi aj Grigar

Slovenský reprezentant však upozorňuje, že na Liptov zavítajú aj ďalší elitní kajakári.

"Bude tu oveľa viac pretekárov, ktorí jazdia naozaj veľmi dobre a zapoja sa do tohto súboja. Nebral by som to teda tak, že to je len o nás dvoch. S Jirkom sme dobrí kamaráti, rozhodne sa na vode," uviedol dvojnásobný vicemajster sveta pre oficiálnu stránku Slovenskej kanoistiky.

Pretekári absolvovali v máji dokopy štyri nominačné súťaže - dve práve v Liptovskom Mikuláši a dve v Čunove.

Okrem Grigara, ktorý mal od začiatku istú miestenku, sa v K1 kvalifikovali aj Martin Halčin a Adam Gonšenica.