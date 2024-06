Pri postupovom góle odhadol myšlienku Kucku. Ísť tam bola intuícia, vraví Duda

MAINZ. Futbalista Ondrej Duda sa v stredu postaral o postupový gól Slovenska na EURO 2024 (ME vo futbale) v Nemecku. Jeho tím remizoval v záverečnom zápase skupiny E s Rumunskom 1:1, tento výsledok posunul oba tímy do osemfinále. Dvadsaťdeväťročný Duda je prvý slovenský hráč s dvoma gólmi na rôznych turnajoch ME vo futbale.

Duda: S odstupom času si poviem super Stredopoliar skóroval na EURO naposledy pred ôsmimi rokmi, keď sa presadil proti Walesu (1:2). Jeho premiérový gól na kontinentálnom šampionáte bol zároveň prvý na tomto fóre pre Slovensko.

"Je to pekné, s odstupom času si asi poviem, že je to super. Momentálne to ale neriešim," uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii Duda. VIDEO: Ondrej Duda počas mediálneho brífingu na EURO 2024

Tím poslal do vedenia v 24. minúte, keď využil výstavný center Juraja Kucku na hranicu malého vápna, nedbalosť zo strany súperových stopérov a do brány poslal prudkú hlavičku. Lopta sa odrazila od zeme a Duda ju navyše poslal do protipohybu brankára Florina Nitu. "Ísť tam bola nejaká intuícia, čakal som, že 'Kuco' to bude dávať z prvej do šestnástky. Vďaka fantastickej lopte som nemusel urobiť prakticky nič," opísal situáciu samotný strelec.

Ohľadom nej vyzdvihol aj trénera Francesca Calzonu: "Stále nám prízvukuje, že máme byť pod loptou a dopĺňať našu aj ich šestnástku." O trinásť minút neskôr vyrovnal z penalty Razvan Marin. K pokutovému kopu prišlo po spornom zákroku Dávida Hancka na Ianisa Hagiho na hranici pokutového územia. Tomu však predchádzala strata lopty po nevydarenej prihrávke práve od Dudu. "Hráči našich kvalít musia vyhodnotiť tie situácie lepšie. Aj chyba pred inkasovaným gólom - zle som trafil medzeru, keď som prihrával Stanovi a nakoniec z toho bola penalta. Neberiem to na ľahkú váhu, ale nedá sa s tým už nič robiť," opísal Duda. VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Rumunsko na EURO 2024

Radšej chcel Anglicko než Španielsko Priznal, že v osemfinále je radšej za Angličanov. Tí síce vyhrali svoju C-skupinu, no získali len päť bodov a predviedli menej atraktívny futbal ako Španieli. Ďalší potenciálny súper Slovákov vyhral B-skupinu "smrti" s deviatimi bodmi.

"Som kvázi rád, ale je to asi jedno. Môj osobný názor je, že s Angličanmi je šanca väčšia. Majú obrovskú kvalitu a aj keď ich výkony nie sú oslnivé, neznamená to, že nie sú favoriti. My počítame s tým, že budú naštartovaní a ukážu plnú silu. My budeme tiež naštartovaní a nepočítame s tým, že im to nepôjde," zhodnotil Duda. Jeho tím má pred tretím osemfinále na veľkom turnaji podľa neho výhodu. Tak, ako pred zápasom s Belgickom (1:0) je väčší tlak na strane favorita.

"Dovolím si tvrdiť, že určite budeme v psychicky väčšej pohode. Na nich je vyvíjaný veľký tlak, pre nás je postup zo skupiny veľká vec, pre nich je to samozrejmosť. Sme pre nich neznáma, hrali so Slovincami a bolo to pre nich náročné."

V Gelsenkirchene strelil dva góly "Sokolov" čaká osemfinále v nedeľu o 18.00 h v Gelsenkirchene. S Angličanmi sa stretnú po takmer siedmich rokoch, naposledy na nich nestačili 1:2 na Wembley v kvalifikácii na MS 2018. So svetovým súperom dosiahli doposiaľ najlepší výsledok na EURO 2016 (0:0), čo bol zároveň jediný duel, ktorý s "Albionom" neprehrali.