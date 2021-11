Bol komický a podpísal sa pod debakel. Slovenský obranca v Sparte zlyhal

O to viac zaskočil fanúšikov nedeľňajší výsledok 15. kola českej Fortuna ligy. Sparta hrala na ihrisku vo forme hrajúceho Slovácka, ktoré malo pred zápasom o bod menej.

Na lídra tabuľky mala minimálny odstup, postupovala v národnom pohári, je blízko aj play off Európskej ligy, kde je po štyroch zápasoch na druhej postupovej pozícii.

„Slovácko bolo lepšie a dôraznejšie. Naši hráči si asi mysleli, že budú hrať proti dorastencom a súboje ich nebudú tak bolieť. Lenže my sme ich vlastne ani nepodstúpili. Súper nás prehral futbalovo aj dôrazom,“ kritizoval výkon svojich zverencov.

Tréner Sparty Pavel Vrba po zápase len ťažko hľadal slová. Na tlačovú konferenciu prišiel so sklonenou hlavou, pre vysokú prehru nenašiel ospravedlnenie.

„Pri prvých troch góloch to bolo jasne vidieť. Súboje rozhodli a my sme ich neuhrávali. Bol to od nás bezkontaktný výkon,“ cituje ho český portál iSport.cz.

Kedy ste v priebehu zápasu vedel, že už je zle? - pýtali sa ho novinári. „Po druhom inkasovanom góle,“ reagoval.

A hlavne pri ňom sa neslávne predviedol slovenský stopér Lukáš Štetina.