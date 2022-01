Rozhodcovia trikrát volali lekára. Kozla trafil puk do krku, nevedel dýchať

Hoci situáciu dokázal vyriešiť, krátko na to sa od bolesti zložil na ľadovú plochu. Rozhodcovia okamžite privolali na ľad lekársku pomoc, o niekoľko minút aj nosidlá.

V 53. minúte čelil strele obrancu bratislavského Slovana Daniela Gachulinca od modrej čiary a puk ho nepríjemne trafil do oblasti krku.

"Mal problémy s dýchaním, dostal to do krku. Viac k tomu neviem povedať, no dúfam, že bude v poriadku," povedal na pozápasovej tlačovej konferencii tréner domácich Milan Jančuška.