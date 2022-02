Bez snežných diel, by zimné hry v Pekingu neboli

PEKING, BRATISLAVA. Už prvé zábery olympijských športovísk zimných olympijských hier v Pekingu museli mnohým ľuďom udrieť do očí. Nie je to obraz, ktorý by fanúšik z takého podujatia čakal.

Hnedé riedko zalesnené kopce sú ovinuté bielymi stuhami zjazdoviek či bežeckých tratí.

Sneh je v tomto regióne evidentne vzácnosť. Nie je to však teplotou. Mráz je priam arktický cez deň mínus 6 až mínus 8, v noci aj mínus 20.