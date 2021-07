Na východe sa začína elitná regionálna súťaž. Aké sú základné otázky?

Okrem kompletnej prvej polovice sezóny by do konca kalendárneho roka malo šestnásť účastníkov absolvovať aj úvodné dve predohrávané kolá odvetnej časti. Zostávajúcich trinásť kôl je naplánovaných po zimnej prestávke.

1, Podarí sa odohrať celý ročník?

Na štarte nového ročníka rezonuje predovšetkým to, či ho bude možné odohrať v plnom formáte.

Absolútne najkľúčovejšia otázka nesúvisí s kvalitou predvedenej hry či dosiahnutými výsledkami. Ide o niečo, čo by pred pár rokmi ťažko vôbec niekomu zišlo na um.

V prvej päťke by nemala chýbať Slávia TU Košice. Ambície nechýbajú Stropkovu. Nepríjemná bude znova Kalša, ktorej ostrieľaní ´mazáci´ sú však o ďalší rok starší.

V boji o čelo III. ligy Východ by nemalo prísť k žiadnemu dramatickému preskupeniu síl. Na vrchných poschodiach sa aj tentoraz budú pohybovať Lipany a Vranov nad Topľou.

Mužstvá, ktoré z východu republiky v poslednom období postúpili do celoštátnej druhej ligy, jasne potvrdili, že prerástli regionálnu úroveň. Bolo tomu tak v prípade FC Košice i Humenného. Kto ich bude nasledovať?

Ak k nej skutočne dôjde, bude to mať zásadný vplyv na obsadenie regionálnych súťaží.

Veľké otázniky sa vznášali nad Prešovom. Hoci prevod klubu stále nie je ukončený, do vedenia klubu zasadli výrazné futbalové osobnosti (Micheľ, Šesták, Jakubko) a hráčsky káder vyzerá na tretiu ligu viac než solídne. To z Tatrana robí najväčšieho favorita na postup.

To znamená, že miestenky v nej získajú tímy, ktoré obsadia od druhého po prinajhoršom jedenáste miesto v súčasnej III. ligy Východ, v závislosti od vývoja v druhej lige.

Nižšie umiestnené tímy sa stanú účastníkmi IV. ligy Východ, ktorá má byť pri novom usporiadaní najvyššou regionálnou súťažou.

Niet pochýb o tom, že mužstvá sa budú snažiť skončiť v tabuľke na jednocifernej priečke. Aby mali potrebnú rezervu, ak z druhej ligy vypadne východoslovenský účastník.

4, Kto najpríjemnejšie prekvapí?

Ambíciou pozdvihnúť futbal na vyššiu úroveň sa netaja v Spišskej Novej Vsi. Pre mesto s dlhoročnou tradíciou to znamená minimálne pokračovanie v tretej lige. Práve Spišiaci môžu byť najpríjemnejším prekvapením sezóny.

Pád z druhej do štvrtej ligy nechce dopustiť Poprad, ktorý disponuje ligovým dorastom. Snina by okrem nového dizajnu rada vylepšila aj postavenie v tabuľke, to isté platí pre Giraltovce.