Sme na dne. Momentálne nemáme čo ponúknuť, vraví Šesták o Prešove

V auguste 2000 zažil v prešovskom drese ligový debut ako 17-ročný tínedžer. Hrával za Slovan Bratislava i Žilinu, vyše deväť rokov legionárčil v Nemecku, Turecku a Maďarsku. Slovensko reprezentoval na majstrovstvách sveta i Európy, v ankete Futbalista roka 2009 obsadil druhé miesto. STANISLAV ŠESTÁK sa po takmer dvoch desaťročiach vracia do prešovského Tatrana. Do role manažéra aj trénera. „Moja funkcia? Ako v anglickom futbale,“ vraví na úvod neľahkej misie. Klubu, ktorému donedávna hrozil zánik, sa pokúsi vdýchnuť nový život.

Čo pociťujete pri návrate do klubu, v ktorom ste vyrastali? Sú to pozitívne pocity. Prešiel som si tu celou mládežníckou štruktúrou a cez B-mužstvo až do A-mužstva, takže sa dá povedať, že som pravý odchovanec. Som rád, že som dostal šancu od primátorky a mesta vrátiť značku Tatran Prešov tam, kam patrí. Budeme robiť všetci maximum pre to, aby sme čo najskôr splnili krátkodobé a potom i dlhodobejšie ciele.

Donedávna ste boli prezidentom v konkurenčnom FK Poprad. V tejto funkcii ste skončili? Hneď, ako som dostal túto ponuku, som v Poprade oznámil svoju abdikáciu. Podal som ju minulý týždeň na členskej schôdzi, zápisnica sa následne posielala na ministerstvo. Aktuálne mám len jednu starosť, a to Prešov. Vo voľnom čase si ešte pôjdem zahrať za materský klub v Demjate, ale momentálne sa venujem len Tatranu. Verím, že sa nám to podarí naštartovať tak, že Prešov i okolie bude znova hrdé na tento klub.

Klub preberá do svojich rúk mesto Prešov. V akej fáze sa prevod akcií momentálne nachádza? Uznesenie bolo na zastupiteľstve schválené a teraz sa doťahujú detaily medzi právnikmi zo strany mesta a pôvodného majiteľa. Existuje predpoklad, že o týždeň, dva by sa mohli zmluvy finalizovať. Následne by sme chceli prebrať účtovníctvo. K dátumu, ktorý sa záväzne dohodne a podpíše. Potom by sa mali vyplácať aj dlhy. Suma takmer 350-tisíc eur, za ktorú mesto kupuje akcie, má byť prevedená na účet klubu. Ako plánujete ďalej vykryť rozpočet? Pracujeme na zisku sponzorov, ktorí nám v terajšej situácii pomôžu. Niečo dostaneme zo Slovenského futbalového zväzu, keďže sme doteraz vlastnili licenciu akadémie a naďalej máme útvar talentovanej mládeže. Prispôsobujeme sa tomu, čo nás reálne čaká. Keďže to bude mestský futbalový klub, aj mesto sa k tomu musí postaviť čelom a spolupodieľať sa na jeho chode.

Dlhoročný slovenský reprezentant Stanislav Šesták chce postaviť prešovský futbal na nohy. (Autor: TASR)

Spoločná úloha pre mesto ako akcionára i pre nás je, aby sme v čo najkratšej dobe zohnali generálneho sponzora. Prešov horko-ťažko dohral uplynulú sezónu. Inak by mu hrozilo preradenie do najnižšej súťaže. Figuruje v štrukúrach klubu niekto z ľudí, ktorí sa o to zaslúžili? Áno. S Petrom Barnom či Jozefom Vaňom naďalej rátame. Keďže máme iné zámery, tréneri sú noví. Pri mládeži sa tiež niektoré veci zmenili a máme tam mladých trénerov. Pred novým ročníkom III. ligy Východ, ktorý štartuje už tento víkend, sa vám podarilo dať dokopy zaujímavý hráčsky káder. Nechýbajú v ňom hráči so skúsenosťami z vyšších súťaží. Ešte zhruba pred mesiacom tu boli väčšinou len končiaci dorastenci, pričom niektorým sa končili hosťovania. Len pár hráčov viazal s klubom nejaký vzťah. Myslím si, že sme za ten čas urobili dosť roboty. Snažili sme sa stiahnuť najmä tunajších hráčov, ktorí už v klube pôsobili a majú k nemu vzťah. Verím, že väzba s fanúšikmi bude o to silnejšia. Vrátili sa Pribula, Hirka, Dolný, Slavo Kraľovič a z hosťovaní Sabolčík, či Ivanecký.

Okrem toho k nám prišli stopéri Jarzebak a Tatar, ktorí hrali druhú ligu v Bardejove. Škoda, že Tatar sa na tréningu zranil. Finalizujeme príchod brankára a máme výborný typ na ľavého obrancu, ktorého by sa nám tu do dvoch týždňov mohlo podariť dostať. Možno ešte budeme riešiť útočníka, ale inak je káder na 99 percent uzatvorený a pripravený na súťaž. S akým cieľom vstupujete do sezóny? Sme Tatran Prešov a treba sa k tomu takto postaviť. Myslím si, že zo športového hľadiska sme na dne. Hrať tretiu ligu znamená, že už asi nie je kde padnúť... Cieľom je byť konkurencieschopný, udávať tempo a čo najskôr sa dostať do druhej ligy.

Je to zvláštna situácia. Mesto ešte nie je majiteľom, uznesenie bolo schválené 20. júla a päť dní predtým skončil prestupový termín. Odvtedy je možné hráčov získať len na hosťovanie, pričom iné kluby vám nemusia vyjsť v ústrety, čo je normálne. Napriek tomu sme to vyskladali tak, že je vidieť rozdiel medzi tým, ako sme vyzerali v tréningoch a zápasoch pred troma týždňami a ako vyzeráme momentálne. Nebudeme na nič tlačiť, ale chceme vyhrať každý zápas.

Domáce zápasy bude hrať A-mužstvo v susednom Veľkom Šariši. Naďalej platí, že aj tréningy prebiehajú mimo Prešova. Je to tak? Áno. Najprv sme trénovali v Dulovej Vsi, kde nám vyšli v ústrety. Majú však svoje kategórie, preto sme sa rozhodli, že necháme ihrisko trochu odpočinúť. Presunuli sme sa do obce Svinia, kde máme, vzhľadom na to, čo si môžeme dovoliť, tiež adekvátne podmienky. Predzápasové tréningy pred domácimi stretnutiami by sme mali mať vo Veľkom Šariši. Je to blízko, chodí tam MHD, s Prešovom ho spája cyklistický chodník, takže verím, že ľudí dokážeme v prípade priaznivých výsledkov a výkonov pritiahnuť. Budeme sa snažiť robiť maximum preto, aby sme postupne nejaké zázemie vytvorili. Aby tu niečo, keď raz po nás niekto príde, zostalo. Nie úplne zdevastovaný klub.

Hlavičkuje Martin Jakubko, akciu sleduje Stanislav Šesták. Bývalí hráči Tatrana sú dnes vo vedení klubu. (Autor: TASR)

V akom stave sa nachádzajú mládežnícke tímy? Od kategórie U15 smerom dole nebol v podstate žiaden problém. Tieto družstvá hrajú prvú žiacku ligu, takže nebol dôvod na to, aby tí najlepší odchádzali za lepšou súťažou inde. V druhej dorasteneckej lige nie je potrebné mať kategóriu 16-ročných. To znamená, že v sedemnástke môžu hrať dva ročníky. Tí hráči, ktorí chceli hrať prvú ligu, z klubu odišli. Najväčší problém bol v devätnástke, kde sme mali veľmi málo hráčov. Priebežne sa to však dopĺňa. Verím, že to tento rok stabilizujeme a v najbližšom období budeme pracovať na tom, aby sme klubu prinavrátili licenciu akadémie.

V úvode ste spomenuli dlhodobejšie ciele. Patrí k ním postup do Fortuna ligy? Jasné. Sami na seba by sme však uplietli bič, keby sme tvrdili, že chceme postúpiť do ligy v priebehu dvoch rokov. Budeme sa v prvom rade snažiť dostať sa do druhej ligy a správne to nastaviť. Aby bol Tatran Prešov pre sponzorov zaujímavý produkt. Momentálne nemáme veľmi čo ponúknuť, ale dúfam, že na budúci rok to už bude pre potenciálnych záujemcov lákavejšie.

Aké informácie máte ohľadom výstavby nového futbalového štadióna v Prešove? Finalizujú sa niektoré podklady pre protimonopolný úrad, ktorý by mal vydať stanovisko. Ak bude v znení, že je všetko v súlade so zákonom, štadión by v relatívne blízkej dobe mohli začať stavať. Konzultoval som to aj s konateľom Futbal Tatran Arény pánom Mochnackým, keďže som v dozornej rade.