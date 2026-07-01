9. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

Dátum:
nedeľa, 12. júl 2026
Štart:
Malemort o 13:35 h
Cieľ:
Ussel cca o 17:50 h
Dĺžka:
185,5 km
Profil:
kopcovitý
Prémie:
44,9 km: šprintérska prémia
77 km: horská prémia 3. kategórie
105 km: horská prémia 2. kategórie
129,4 km: horská prémia 3. kategórie
161 km: horská prémia 4. kategórie
Prvý súťažný blok Tour de France ukončí etapa, ktorá by svojim profilom mohla nahrávať jazdcom, ktorí sa dostanú do denného úniku.
Na trase z Malemortu do Usselu sú štyri horské prémie, najťažšia 2. kategórie. Celkovo je však profil veľmi zvlnený s minimom rovinatých pasáži a naopak s množstvom nekategorizovaných stúpaní.
Ide o akúsi ardénsku klasiku, v ktorej môžu pred vrchármi uspieť odolní klasikári, ktorí už majú časovú stratu a môžu si tak naskočiť do úniku.
Je ťažké niektoré zo stúpaní označiť za kľúčové, pretože rozhodnúť sa môže kdekoľkovek. Pre jazdcov to bude náročný deň s 3500 výškovými metrami.
Pretekári bojujúci o prestížny žltý dres sa zrejme nebudú tlačiť do bezhlavých útokov a pred voľným dňom sa budú skôr navzájom strážiť.