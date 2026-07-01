    12.07.2026 13:35
    9. etapa
    Malemort > Ussel
    185,5 km
    sport-ground-additional-data
    kopcovitý

    9. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

    Tour de France 2026 - 9. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 9. etapa: profil, trasa, mapa. (Autor: letour.fr)
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    Pozrite si podrobný profil 9. etapy cyklistických pretekov Tour de France 2026 - trasa, mapa, cieľ, dĺžka a všetky dôležité informácie.

    Dátum:

    nedeľa, 12. júl 2026

    Štart:

    Malemort o 13:35 h

    Cieľ:

    Ussel cca o 17:50 h

    Dĺžka:

    185,5 km

    Profil:

    kopcovitý

    Prémie:

    44,9 km: šprintérska prémia


    77 km: horská prémia 3. kategórie


    105 km: horská prémia 2. kategórie


    129,4 km: horská prémia 3. kategórie


    161 km: horská prémia 4. kategórie

    Prvý súťažný blok Tour de France ukončí etapa, ktorá by svojim profilom mohla nahrávať jazdcom, ktorí sa dostanú do denného úniku. 

    Na trase z Malemortu do Usselu sú štyri horské prémie, najťažšia 2. kategórie. Celkovo je však profil veľmi zvlnený s minimom rovinatých pasáži a naopak s množstvom nekategorizovaných stúpaní. 

    Ide o akúsi ardénsku klasiku, v ktorej môžu pred vrchármi uspieť odolní klasikári, ktorí už majú časovú stratu a môžu si tak naskočiť do úniku. 

    Profily všetkých etáp

    1. ETAPA 2. ETAPA 3. ETAPA 4. ETAPA 5. ETAPA 6. ETAPA 7. ETAPA 8. ETAPA 9. ETAPA 10. ETAPA 11. ETAPA 12. ETAPA 13. ETAPA 14. ETAPA 15. ETAPA 16. ETAPA 17. ETAPA 18. ETAPA 19. ETAPA 20. ETAPA 21. ETAPA

    Tour de France 2026

    Je ťažké niektoré zo stúpaní označiť za kľúčové, pretože rozhodnúť sa môže kdekoľkovek. Pre jazdcov to bude náročný deň s 3500 výškovými metrami.

    Pretekári bojujúci o prestížny žltý dres sa zrejme nebudú tlačiť do bezhlavých útokov a pred voľným dňom sa budú skôr navzájom strážiť. 

    Mapa 9. etapy na Tour de France 2026

    Mapa: 9. etapa na Tour de France 2026.
    Mapa: 9. etapa na Tour de France 2026. (Autor: letour.fr)

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026 - 21. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 21. etapa: profil, trasa, mapa.
    21. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
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    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026 - 21. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 21. etapa: profil, trasa, mapa.
    21. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
    dnes 13:40
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