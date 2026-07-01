2. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

Dátum:
nedeľa, 5. júl 2026
Štart:
Tarragona o 13:45 h
Cieľ:
Barcelona o cca 17:35 h
Dĺžka:
168,5 km
Profil:
kopcovitý
Prémie:
85,6 km: šprintérska prémia
94,2 km: horská prémia 2. kategórie
141,6 km: horská prémia 3. kategórie
153,8 km: horská prémia 3. kategórie
166 km: horská prémia 3. kategórie
Druhá etapa Tour de France 2026 bude takisto finišovať v metropole Katalánska. Po štarte v Tarragone čaká cyklistov profilovo nenáročných 85 km, pričom tento úsek zakončí rýchlostná prémia vo Viladecanse.
Následne budú k dispozícii prvé body do vrchárskej súťaže, no tá najzaujímavejšia časť etapy sa začne 36 km pred cieľom - na okruhu v Barcelone.
Príležitosťami pre útok budú krátke stúpania Montjuïc (1,6 km, sklon 9,3 %) a potom Côte du Stade Olympique (700 m, sklon 7 %).
Po prvom prejazde cieľom zostane do cieľa 24,4 km, takže na 12,2 km dlhom okruhu si cyklisti zopakujú spomenuté stúpania ešte dvakrát.
"Vzhľadom na sériu stúpaní v posledných kilometroch sa zvyšuje šanca pre vrchárov. Okruh bude náročnejší ako každú jar na Okolo Katalánska," povedal v komentári riaditeľ pretekov Christian Prudhomme.