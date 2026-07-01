    05.07.2026 13:45
    2. etapa
    Tarragona > Barcelona
    168,5 km
    sport-ground-additional-data
    kopcovitý

    2. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

    Tour de France 2026 - 2. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 2. etapa: profil, trasa, mapa. (Autor: letour.fr)
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    Pozrite si podrobný profil 2. etapy cyklistických pretekov Tour de France 2026 - trasa, mapa, cieľ, dĺžka a všetky dôležité informácie.

    Dátum:

    nedeľa, 5. júl 2026

    Štart:

    Tarragona o 13:45 h

    Cieľ:

    Barcelona o cca 17:35 h

    Dĺžka:

    168,5 km

    Profil:

    kopcovitý

    Prémie:

    85,6 km: šprintérska prémia


    94,2 km: horská prémia 2. kategórie

    141,6 km: horská prémia 3. kategórie

    153,8 km: horská prémia 3. kategórie

    166 km: horská prémia 3. kategórie

    Druhá etapa Tour de France 2026 bude takisto finišovať v metropole Katalánska. Po štarte v Tarragone čaká cyklistov profilovo nenáročných 85 km, pričom tento úsek zakončí rýchlostná prémia vo Viladecanse.

    Následne budú k dispozícii prvé body do vrchárskej súťaže, no tá najzaujímavejšia časť etapy sa začne 36 km pred cieľom - na okruhu v Barcelone.

    Príležitosťami pre útok budú krátke stúpania Montjuïc (1,6 km, sklon 9,3 %) a potom Côte du Stade Olympique (700 m, sklon 7 %). 

    Po prvom prejazde cieľom zostane do cieľa 24,4 km, takže na 12,2 km dlhom okruhu si cyklisti zopakujú spomenuté stúpania ešte dvakrát. 

    "Vzhľadom na sériu stúpaní v posledných kilometroch sa zvyšuje šanca pre vrchárov. Okruh bude náročnejší ako každú jar na Okolo Katalánska," povedal v komentári riaditeľ pretekov Christian Prudhomme.

    Mapa 2. etapy na Tour de France 2026

    Mapa: 2. etapa na Tour de France 2026.
    Mapa: 2. etapa na Tour de France 2026. (Autor: letour.fr)

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026 - 4. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 4. etapa: profil, trasa, mapa.
    4. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
    teraz
    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026 - 4. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 4. etapa: profil, trasa, mapa.
    4. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
    teraz
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