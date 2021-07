K jednému postupu pridali ďalší. Malý klub šokoval v pohári veľkého suseda

Priebeh stretnutia dlho nenasvedčoval, že by mohlo dôjsť k prekvapeniu. Hráči treťoligovej Spišskej Novej Vsi šli rýchlo do vedenia a po hodine hry mohli pridať gólovú poistku.

„Bolo mi ho ľúto, pretože máme blízky vzťah. Už cez polčas som mu vravel, že buď zápas rozhodne, alebo vyrovnáme v poslednej minúte a na jedenástky postúpime,“ usmial sa šéf klubu z Tepličky.

„V zápase bol súper herne lepší, jeho hráči sú lepšie trénovaní. Našim už ku koncu dochádzali sily a museli sme to prestriedať. Ak by sa hralo ešte päť minúť, neviem, či by sme to zvládli,“ priznal Zekucia, ktorý ocenil najmä výkon brankára Tekáča.

„Klobúk dole pred ním. Vychytal nielen jedenástky, ale aj veľa šancí Spišskej počas zápasu,“ poznamenal.