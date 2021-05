Tradičný klub sa vracia do Košíc. Na štadión nesúci názov veľkoklubu

„Lokomotíva je košický futbalový klub ktorý od svojho vzniku pôsobil v Košiciach a patrí do Košíc. Teraz sa po štrnástich rokoch pôsobenia mimo mesta vracia z Družstevnej pri Hornáde do Košíc,“ avizuje na facebookovej stránke klub, ktorý je momentálne účastníkom V. ligy Košicko-gemerskej.

Na tréningy plánuje Lokomotíva naďalej využívať ihrisko na Požiarnickej ulici a umelú trávu na Užhorodskej ulici.

Do budúcna nie je vylúčené ani pôsobenie v Košickej futbalovej aréne.

„Bol by som rád, ak by sa tu napríklad po vzore Mníchova striedali dva kluby. Šatní i zázemia je na štadióne dostatok a myslím si, že by to privítali aj futbaloví fanúšikovia,“ povedal pred časom predseda predstavenstva KFA Marcel Gibóda.

Veria, že to fanúšikovia ocenia

„Je to dobrá správa najmä pre fanúšikov Lokomotívy, ktorí nebudú musieť ďaleko dochádzať. Sme radi, že domovské prostredie budeme mať opäť v Košiciach. Verím, že sa budeme krok po kroku posúvať vyššie a bude nás podporovať čoraz viac ľudí," skonštatoval pre Sportnet športový riaditeľ mládeže Lokomotívy Košice Milan Miklušičák.