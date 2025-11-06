Musetti sa priblížil k titulu aj k účasti na Turnaji majstrov. Djokovič úlohu favorita splnil

ATÉNY. Srbský tenista Novak Djokovič postúpil do semifinále dvojhry na halovom turnaji ATP v Aténach.
Najvyššie nasadený hráč vyradil vo štvrťfinále turnajovú šestku Nuna Borgesa, Portugalčana zdolal 7:6 (1), 6:4.
Dvadsaťštyrinásobný grandslamový šampión sa v semifinále stretne s Nemcom Yannickom Hanfmannom, ktorý zvíťazil nad Američanom Marcosom Gironom 7:6 (3), 6:4.
V najlepšom kvartete nebude chýbať ani Talian Lorenzo Musetti, ktorý bojuje o účasť na turnaji majstrov v Turíne.
V pozícii nasadenej dvojky si poradil s päťkou „pavúka“ Alexandrem Müllerom z Francúzska v dvoch setoch 6:2, 6:4.
V boji o finále sa stretne s Američanom Sebastianom Kordom. Ak si chce Musetti vybojovať miestenku na ATP Finals v Turíne, musí turnaj v gréckej metropole vyhrať.
ATP Atény 2025
Dvojhra - štvrťfinále:
Lorenzo Musetti (Tal.-2) - Alexandre Müller (Fr.-5) 6:2, 6:4
Sebastian Korda (USA) - Miomir Kecmanovič (Srb.) 6:3, 6:2
Novak Djokovič (Srb.-1) - Nuno Borges (Portug.-6) 7:6 (1), 6:4
Yannick Hanfmann (Nem.) - Marcos Giron (USA) 7:6 (3), 6:4