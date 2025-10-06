České tenistky zvládli v Číne úvodné kolo. Zápasy ovládli hladko v dvoch setoch

WU-CHAN. Česká tenistka Marie Bouzková postúpila do 2. kola na turnaji WTA 1000 v čínskom Wu-chane. V úvode podujatia zdolala Kolumbijčanku Camilu Osoriovú 6:3, 6:4.
Postup si zaistila aj Bouzkovej krajanka Kateřina Siniaková, ktorá zvíťazila nad 15. nasadenou Dianou Schnaiderovou z Ruska 6:4, 6:4.
Ďalej tiež ide Španielka Jessica Bouzasová Maneirová po triumfe nad reprezentantkou Francúzska Varvarou Gračovovou 7:6 (1), 6:2.
Nasadená desiatka turnaja Clara Tausonová z Dánska zdolala Srbku Olgu Danilovičovú 6:3, 7:5.
WTA Wu-chan 2025
Dvojhra - 1. kolo:
Jüan Jüe (Čína) - Lucia Bronzettiová (Tal.) 7:6 (2), 7:6 (1)
Mojuka Učidžimová (Jap.) - Wang Sin-jü (Čina) 6:4, 7:6 (3)
Hailey Baptisteová (USA) - Ashlyn Kruegerová (USA) 2:6, 6:4, 6:2
Marie Bouzková (ČR) - Camila Osoriová (Kol.) 6:3, 6:4
Laura Siegemundová (Nem.) - Dajana Jastremská (Ukr.) 7:5, 4:6, 4:1 - skreč.
Kateřina Siniaková (ČR) - Diana Šnajderová (Rus.-15) 6:4, 6:4
Elise Mertensová (Belg.) - Polina Kudermetovová (Rus.) 7:6 (5), 6:3
Jessica Bouzasová Maneirová (Šp.) - Varvara Gračovová (Fr.) 7:6 (1), 6:2
Maya Jointová (Austr.) - Lin Ču (Čína) 7:5, 7:6 (10)
Clara Tausonová (Dán.-10) - Olga Danilovičová (Srb.) 6:3, 7:5
Antonia Ružičová (Chor.) - Magda Linetteová (Poľ.) 6:2, 6:3