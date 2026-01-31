    Americko-britská dvojica ovládla v Austrálii finále štvorhry. Medzi ženami sa teší Mertensová

    Radosť Christian Harrison a Nealom Skupského z víťazstvo vo štvorhre na AO.
    Radosť Christian Harrison a Nealom Skupského z víťazstvo vo štvorhre na AO. (Autor: TASR/AP)
    TASR|31. jan 2026 o 09:50
    ShareTweet0

    Belgičanka sa vďaka zisku titulu v pondelok vráti na post svetovej deblovej jednotky.

    Americký tenista Christian Harrison s Britom Nealom Skupskim sa stali víťazmi mužskej štvorhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne.

    Vo finále zdolali ako nasadené šestky domáci pár Jason Kubler, Marc Polmans 7:6 (4), 6:4.

    VIDEO: Zostrih finálového zápasu mužskej štvorhry

    V ženskom debli triumfovali Číňanka Šuaj čang s Belgičankou Elise Mertensovou. Vo finálovom dueli si ako turnajové štvorky poradili so siedmym nasadeným srbsko-kazašským tandemom Aleksandra Kruničová, Anna Danilinová 7:6 (4), 6:4.

    VIDEO: Zostrih finálového zápasu ženskej štvorhry

    Mertensová sa vďaka zisku titulu v pondelok vráti na post svetovej deblovej jednotky.

    Australian Open 2026

    Muži - štvorhra - finále:

    Christian Harrison, Neal Skupski (USA/V. Brit.-6) - Jason Kubler, Marc Polmans (Austr.) 7:6 (4), 6:4

    Ženy - štvorhra - finále:

    Šuaj Čang, Elise Mertensová (Čína/Belg.-4) - Aleksandra Kruničová, Anna Danilinová (Srb.-Kaz.-7) 7:6 (4), 6:4

    Tenis

    Tenis

    Rafa Nadal, archívna snímka.
    Rafa Nadal, archívna snímka.
    Nadal má o víťazovi mužskej dvojhry jasno. K Djokovičovi mám rešpekt, ale nie je favoritom, vraví
    dnes 10:30
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Americko-britská dvojica ovládla v Austrálii finále štvorhry. Medzi ženami sa teší Mertensová