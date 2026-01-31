Americko-britská dvojica ovládla v Austrálii finále štvorhry. Medzi ženami sa teší Mertensová

Americký tenista Christian Harrison s Britom Nealom Skupskim sa stali víťazmi mužskej štvorhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne.
Vo finále zdolali ako nasadené šestky domáci pár Jason Kubler, Marc Polmans 7:6 (4), 6:4.
VIDEO: Zostrih finálového zápasu mužskej štvorhry
V ženskom debli triumfovali Číňanka Šuaj čang s Belgičankou Elise Mertensovou. Vo finálovom dueli si ako turnajové štvorky poradili so siedmym nasadeným srbsko-kazašským tandemom Aleksandra Kruničová, Anna Danilinová 7:6 (4), 6:4.
VIDEO: Zostrih finálového zápasu ženskej štvorhry
Mertensová sa vďaka zisku titulu v pondelok vráti na post svetovej deblovej jednotky.
Australian Open 2026
Muži - štvorhra - finále:
Christian Harrison, Neal Skupski (USA/V. Brit.-6) - Jason Kubler, Marc Polmans (Austr.) 7:6 (4), 6:4
Ženy - štvorhra - finále:
Šuaj Čang, Elise Mertensová (Čína/Belg.-4) - Aleksandra Kruničová, Anna Danilinová (Srb.-Kaz.-7) 7:6 (4), 6:4