Hráčky sa zomkli, nezávideli si, spomína kapitán. Malik vzdeláva manažérov

Je to nápomocné, lebo vrcholový šport a vrcholový manažment majú veľa spoločného. Sú tam analógie, ktoré sa dajú dobre využiť. Občas pri tom čerpám práve zo športových trénerských skúseností. Ale mám za sebou tiež takmer 20-ročnú prax ako manažér. Takže to prepájam najmä s tým.

Nie je to časté, občas sa to stane, ale je toho čoraz menej a je to prirodzené. Zapadá to prachom, sú tu iné úspechy aj v iných športoch, ale aj v tenise, samozrejme. Takže človek zíde z povedomia, ja sa už navyše dlho nepohybujem vo verejnom priestore, čo sa týka tenisu.

Sledujete dnes tenis ako fanúšik?

Sledujem tenis, ale oveľa menej ako v minulosti.

Kto je vám z mladej generácie sympatický? Ktorého hráča si rád pozriete?

Nemám momentálne obľúbených hráčov alebo hráčky. Tenis pozerám, keď sú grandslamové turnaje či nejaké väčšie turnaje. Nemám nejakých vytipovaných hráčov či hráčky, ale myslím si, že celkovo nastupujúca generácia, či v mužskom alebo ženskom tenise, prichádza s novým, ešte agresívnejším poňatím hry.