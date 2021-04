Francúzi nepustia na olympiádu tenistu, ktorý rád prehráva

BRATISLAVA. V posledných mesiacoch na kurtoch nezaujal práve svojimi výkonmi, ale skôr nezáujmom a kritizovaním opatrení proti šíreniu koronavírusu. Na kurte sa nesprával vzorovo.

Francúzsky tenista Benoit Paire je síce 35. hráčom v rebríčku ATP, ale v tomto roku vyhral jediný zápas z desiatich.

V marci počas turnaja v Buenos Aires pri prehre s Franciscom Ceruom dostal trestný bod za to, že pľul a hrešil. Záver zápasu úmyselne vypustil. Ani sa nesnažil súpera zdolať, ale loptičku priamo z podania strieľal do siete alebo do autu. Zámerne robil dvojchyby.