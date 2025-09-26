Skvelý vstup Mihalíkovej do turnaja. V Pekingu vyradili na úvod veľké favoritky

WTA Peking 2025
Štvorhra žien - 1. kolo:
Tereza Mihalíková/Olivia Nichollsová (SR/V. Brit) - Mirra Andrejevová/Diana Šnajderová (Rus.-5) 6:1, 7:5
PEKING. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková postúpila spoločne s Britkou Oliviou Nichollsovou do osemfinále štvorhry na turnaji WTA 1000 v Pekingu.
V úvodnom kole vyradili nasadené päťky a veľké favoritky, ruské tenistky Mirru Andrejevovú a Dianu Šnajderovú v dvoch setoch 6:1 a 7:5.
Slovensko-britská dvojica vyhrala len tretí zápas od grandslamového Wimbledonu. V posledných mesiacoch sa jej nedarilo, z posledných desiatich zápasov má bilanciu 3:7.