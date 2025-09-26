    Skvelý vstup Mihalíkovej do turnaja. V Pekingu vyradili na úvod veľké favoritky

    Slovenská tenistka Tereza Mihalíková (vľavo) s Britkou Oliviou Nichollsovou. (Autor: REUTERS)
    Slovensko-britská dvojica vyhrala len tretí zápas od grandslamového Wimbledonu.

    WTA Peking 2025

    Štvorhra žien - 1. kolo:

    Tereza Mihalíková/Olivia Nichollsová (SR/V. Brit) - Mirra Andrejevová/Diana Šnajderová (Rus.-5) 6:1, 7:5

    PEKING. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková postúpila spoločne s Britkou Oliviou Nichollsovou do osemfinále štvorhry na turnaji WTA 1000 v Pekingu.

    V úvodnom kole vyradili nasadené päťky a veľké favoritky, ruské tenistky Mirru Andrejevovú a Dianu Šnajderovú v dvoch setoch 6:1 a 7:5.

    Slovensko-britská dvojica vyhrala len tretí zápas od grandslamového Wimbledonu. V posledných mesiacoch sa jej nedarilo, z posledných desiatich zápasov má bilanciu 3:7.

