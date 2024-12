McEnroe je znepokojený z Alcaraza, má radosť zo spolupráce Murrayho a Djokoviča

BRATISLAVA. Americká tenisová legenda John McEnroe sa domnieva, že španielskeho mladíka Carlosa Alcaraza môže určitým spôsobom limitovať jeho výška.

Ako referuje web denníka AS, už 65-ročný McEnroe otvorene vyjadril svoje znepokojenie nad Alcarazom a uviedol, že ho považuje za nízkeho v porovnaní so zvyškom súperov. Tvrdí, že by sa mu to mohlo vypomstiť.