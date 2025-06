Posmech o zápachu premenila na vôňu. Senzáciou Roland Garros je domáca dvadsiatnička

PARÍŽ. Naposledy, keď Lois Boissonová hovorila o tom, že by mohla získať veľkého sponzora, bol to len vtip. No dnes sa zdá, že nová nádej francúzskeho tenisu by naozaj mohla uzavrieť lukratívnu spoluprácu.

V apríli sa Boissonová dostala do titulkov mimo kurtu, keď sa britská hráčka Harriet Dartová počas zápasu sťažovala na jej telesný zápach.

Dvadsaťročná Francúzka reagovala s humorom. Na sociálnych sieťach zverejnila upravenú fotografiu, kde počas servisu drží sprej s deodorantom, a označila značku Dove s komentárom o „veľmi potrebnej spolupráci“.