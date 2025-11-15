Legenda varuje Djokoviča: Ak bude príliš tlačiť, Môže sa ľahko preťažiť

BRATISLAVA. Novak Djokovič ukončil túto sezónu bez účasti na Turnaji majstrov v Turíne, rovnako ako vlani, aby si chránil svoje zdravie.
Srbská tenisová legenda musela vynaložiť veľa energie na zisk titulu na nedávnom turnaji ATP 250 v Aténach, najmä počas napínavého finále proti talianskej hviezde Lorenzovi Musettimu, ktoré patrí medzi najlepšie zápasy roka.
Tridsaťosemročný Djokovič, ktorý mal v pláne hrať na Turnaji majstrov s a dokonca si rezervoval hotel pre seba a svoj tím, priznal, že počas aténskeho turnaja pociťoval problémy s ramenom a radšej nechcel riskovať zhoršenie stavu.
Dvadsaťštyrinásobný grandslamový šampión získal v tejto sezóne dva tituly – v Ženeve a Aténach – a zároveň sa stal najstarším hráčom, ktorý sa dostal do semifinále všetkých štyroch grandslamových turnajov.
Americká tenisová legenda Jimmy Connors počas svojho podcastu upozornila, že Djokovič by mal byť opatrný so svojím zaťažením:
„Mojím cieľom bolo pripraviť sa na Wimbledon alebo US Open, najmä na US Open. To bol môj cieľ, keď som mal 36 alebo 37 rokov. Keď som mal 38, bol som mimo sezóny. Ale chcel som hrať tenis, aký som chcel, a urobiť na US Open výrazný výsledok.“
Connors zároveň upozornil športovcov, že najmä vo vyššom veku musia byť opatrní. „Môžete sa ľahko preťažiť, ak sa budete príliš tlačiť a snažiť sa robiť príliš veľa,“ varoval Connors.