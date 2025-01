Sinner má obhajobu titulu na dosah. Odpor Američana pocítil len v prvom sete

Shelton hneď v úvodnom geme prelomil podanie Sinnera a po potvrdení brejku sa ujal vedenia 2:0. Talian síce v ďalších minútach otočil na 3:2, no za stavu 5:5 opäť stratil servis a Američan išiel servovať na víťazstvo v sete.

V treťom sete za stavu 1:2 odvrátil dva brejkbaly, v ďalšej hre zobral Sheltonovi podania a zápas už s prehľadom dotiahol do úspešného konca.

Sinner bude bojovať v aréne Roda Lavera o svoj tretí titul z podujatí veľkej štvorky, vlani triumfoval aj na US Open po finálovom víťazstve nad Sheltonovym krajanom Taylorom Fritzom.

"Teším sa na nedeľňajší finálový duel so Saschom Zverevom. Mám pocit, že som na tohtoročnom Australian Open odviedol dobrú robotu, no ešte nie je dokončená. Som pripravený čeliť náročnému súperovi," uviedol v pozápasovom interview Sinner, ktorý má so Zverevom negatívnu bilanciu 2:4.

Naposledy však olympijského šampióna z OH 2020 v Toku zdolal, vlani v semifinále na turnaji Masters 1000 v Cincinnati.