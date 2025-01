ONLINE: Jannik Sinner - Ben Shelton dnes, semifinále Australian Open 2025 LIVE

Sinner odvrací první brejkbol soupeře, který zahrál úder do sítě.

Jannik Sinner dělá další chybu, kdy zahrál bekhend od základní čáry do sítě. Dva brejkboly pro Sheltona.

Shelton returnuje druhé podání Itala do sítě.

Ben Shelton využil slabšího úderu Sinnera a zahrál forhend do levého rohu kurtu.

