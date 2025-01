Lipták o Jamrichovej: Musí veriť, kam patrí. Ukázala, že je v nej niečo výnimočné

BRATISLAVA. "Je to pre mňa neskutočná zmena a práve pre to si na seba nepripúšťam žiaden tlak, čo sa týka výsledkov. Rada by som sa však posunula ako človek, aj ako tenistka."

Tieto slová vyriekla Renáta Jamrichová v decembri minulého roka na galavečere po vyhlásení výsledkov ankety Tenista roka.

Reagovala na veľkú zmenu v kariére. Prvýkrát vymenila hlavného trénera, keď Jána Matúša od konca roka 2024 vystriedal Matej Lipták.

"Stále sme vo fáze, že sa spoznávame. Všetci vieme, čo dosiahla v juniorskom tenise a že je to jeden z najväčších talentov. Má veľký potenciál. Výsledkami ukázala, že je v nej niečo výnimočné," zhodnotil Lipták pre Sportnet rozvíjajúcu sa spoluprácu s Jamrichovou.