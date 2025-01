Bola podporiť Šramkovú, sama dosiahla veľký úspech. Pohánkovú motivovala Jamrichová na každom rohu

Bolo by niečo výnimočné, keby dve Slovenky za sebou vyhrali juniorskú dvojhru na Australian Open. Aj keď sa mi to nepodarilo, turnaj hodnotím veľmi pozitívne," uviedla 16-ročná hráčka na pondelňajšej tlačovej konferencii.

V juniorskej dvojhre síce v Melbourne nezopakovala víťazstvo krajanky, postup do semifinále však považuje za super výsledok.

Pohánková v náročných zápasoch ukázala veľkú mentálnu silu. "Dokázala som otočiť tri stretnutia za sebou. Už v prvom kole som bola dve loptičky od vyradenia, no nevzdala som sa a bojovala až do konca.

Škoda semifinálovej prehry so šiestou nasadenou Američankou Kristinou Penickovou. V druhom sete som otočila z 1:4 a v treťom dejstve viedla 3:0. Bol to boj o každú loptičku, napokon koncovku lepšia zvládla súperka. Asi si to zaslúžila."