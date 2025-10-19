    Elitný tenista bude mimo niekoľko mesiacov. Moja achilovka je úplne pretrhnutá, uviedol

    Dánsky tenista Holger Rune počas ošetrenia.
    Dánsky tenista Holger Rune počas ošetrenia. (Autor: TASR/AP)
    TASR|19. okt 2025 o 15:09
    Zranenie si privodil v semifinálovom zápase na turnaji v Štokholme.

    ŠTOKHOLM. Dánsky tenista Holger Rune potvrdil pretrhnutie achilovky a na niekoľko mesiacov vypadne z diania na kurtoch.

    Aktuálne jedenásty hráč rebríčka ATP nedohral sobotňajší semifinálový duel na turnaji v Štokholme proti Francúzovi Ugovi Humbertovi.

    Dán musel skrečovať zápas v druhom sete za stavu 4:6 a 2:2. Rune potvrdil závažnosť zranenia a nutnosť absolvovať operáciu.

    „Moja achilovka je úplne pretrhnutá v proximálnej časti. Z tohto dôvodu potrebujem absolvovať operáciu a hneď na to začať s rehabilitáciou.

    Bude to nejaký čas, než sa opäť budem môcť predstaviť na kurte. Je to ťažké a neznesiteľné, že dlhší čas nepocítim energiu, ako tomu bolo v Štokholme,“ vyjadril sa samotný hráč na sociálnej sieti Instagram.

