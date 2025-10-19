Elitný tenista bude mimo niekoľko mesiacov. Moja achilovka je úplne pretrhnutá, uviedol

ŠTOKHOLM. Dánsky tenista Holger Rune potvrdil pretrhnutie achilovky a na niekoľko mesiacov vypadne z diania na kurtoch.
Aktuálne jedenásty hráč rebríčka ATP nedohral sobotňajší semifinálový duel na turnaji v Štokholme proti Francúzovi Ugovi Humbertovi.
Dán musel skrečovať zápas v druhom sete za stavu 4:6 a 2:2. Rune potvrdil závažnosť zranenia a nutnosť absolvovať operáciu.
„Moja achilovka je úplne pretrhnutá v proximálnej časti. Z tohto dôvodu potrebujem absolvovať operáciu a hneď na to začať s rehabilitáciou.
Bude to nejaký čas, než sa opäť budem môcť predstaviť na kurte. Je to ťažké a neznesiteľné, že dlhší čas nepocítim energiu, ako tomu bolo v Štokholme,“ vyjadril sa samotný hráč na sociálnej sieti Instagram.