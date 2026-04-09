    Dánsky tenista Holger Rune. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|9. apr 2026 o 14:40
    ShareTweet0

    Niekdajší štvrtý tenista sveta Holger Rune sa po októbrovej operácii pretrhnutej achilovky vráti na kurty v polovici budúceho mesiaca.

    Dán oznámil na sociálnych sieťach, že sa prihlásil na antukový turnaj v Hamburgu, ktorý sa začne 17. mája. Jeho účasť potvrdili aj nemeckí usporiadatelia.

    "Tvrdá práca sa začne v Hamburgu. Nemôžem sa dočkať, kým budem späť na tamojšej antuke a po dlhej pauze konečne zažijem atmosféru na kurte," uviedol Rune vo vyhlásení.

    Trojnásobný grandslamový štvrťfinalista sa vážne zranil v druhej polovici októbra v semifinále turnaja v Štokholme.

    Práve vo švédskej metropole Rune získal v roku 2022 jeden z piatich titulov na ATP Tour. V čase zranenia mu patrilo 11. miesto vo svetovom rebríčku, najvyššie bol štvrtý v lete 2023. Aktuálne figuruje v poradí ATP na 29. pozícii.

    Tenis

    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Niekdajší štvrtý hráč sveta hlási návrat po zranení. Nemôžem sa dočkať, uviedol