VIDEO: Radostný výskok spustil drámu. Čile po sťažnostiach diskvalifikovali

BRUSEL. Daviscupový víkend pomaly smeroval ku svojmu koncu, no potom prišla dramatická situácia. V malom belgickom meste Hasselt hostilo Belgicko v rámci prvého kola Čile. Po víťaznej trojsetovej bitke vo štvorhre, kde dvojica Gille a Vliegen premenila oba ponúknuté brejkbaly a zdolala pár Jarry/Barrios Vera (6:3, 3:6, 6:3) sa Belgičania ujali vedenia 2:1 na zápasy. Za tohto stavu pre Belgicko nastúpili na kurt víťazi piatkových dvojhier a tímové jednotky - za domácich Zizou Bergs a za Čile Cristian Garín (Nicolas Jarry ako najlepší Čiľan vynechal piatkový deň pre chrípku, pozn. red.).

Zápas bol napínavý, bolo jasné, že sa hrá o veľa. Buď už rovno postúpi Belgicko, alebo pôjde v poslednej dvojhre do akcie uzdravený Jarry proti mladému Blockxovi. Za stavu 6:3, 4:6 a 5:5 sa dostal domáci Belgičan k prvému brejkbalu v treťom sete. Garín bol vo výmene lepší a šiel ju dohrať na sieť, ale Bergs bravúrne zahral obranný forhend, ku ktorému sa síce Čiľan natiahol, no volej skončil v sieti. Emóciami nabitý Belgičan tak s radostným výskokom bežal k lavičke, zatiaľ čo Garín kráčal veľmi pomaly. VIDEO: Incident, ktorý predčasne ukončil zápas Belgicko - Čile

Posledný výskok predviedol Bergs pri rozhodcovi, kde sa so značne sklamaným súperom stretol. Ramenom vrazil do jeho tváre a 133. hráč sveta Garín sa zvalil na zem. Bergs sa hneď ospravedlňoval jemu aj rozhodcovi, ale započal tak veľmi dramatickú situáciu. Neveril tomu azda nikto na štadióne a väčšina divákov bola zmätená, čo sa to na kurte deje. "Ak ho nepotrestáš kontumáciou, potrestaj mňa. Nemáš na to odvahu," kričal Garín na hlavného rozhodcu, Portugalca Carlosa Ramosa, ktorý je nadradený empajrovému rozhodcovi.

Ten Garína potrestal varovaním za nešportové správanie. To bol podľa pravidiel ITF správny postup, ktorý si obháji. Čiľania v čele s kapitánom Nicolasom Massúom ale protestovali a žiadali diskvalifikáciu. Jarry dokonca dostal od fanúšikov mobil s videom celej akcie, ktorú prehral tímu. Ani fanúšikom sa rozhodnutie nepáčilo. "Udrel ma a ja som omdlel. Nikdy predtým sa mi to nestalo," spomenul rozladený Garín. Ramos svoje rozhodnutie však nezmenil, a tak Garín odmietol za stavu 5:6 v treťom sete ďalej v zápase pokračovať. Čiľan tak najprv dostal varovanie, potom stratil bod a aj celý gem. Tri varovania znamenali diskvalifikáciu pre neho aj celý tím. "Garín dostal silnú ranu do oka, ktorá zapríčinila jeho pád a náraz hlavy o zem. To viedlo k problémom so zrakom, nevoľnosti a silnej bolesti hlavy. Nebol v kondícii, aby mohol pokračovať," povedal lekár čilského tímu Alejandro Orizola potom, čo vyšetril hráča v šatni.

Ak by takto rozhodol aj lekár na kurte, znamenalo by to, že Bergsove oslavy znamenali zranenie Garína a tým pádom by malo byť diskvalifikované Belgicko. "Lekár nebol neutrálny, viac sa sústredil na šou, ktorá okolo situácie vznikla. Budeme hovoriť s prezidentom našej federácie a uvidíme, či sa niečo bude dať urobiť. Neurobili sme nič zlé a sme vylúčení. Za hodinu a pol od toho momentu sa ani nikto neopýtal, ako mu je, nikto sa neospravedlnil. Veľký dešpekt zo strany ITF," vyhlásil kapitán Massú. "Videl som, ako Bergs skáče smerom ku mne a za dve sekundy som sa prebral na zemi. Sledujem tenis od svojho narodenia a nič takéto som ešte nezažil," dodal Garín. "Nechápem, kde je v pravidlách napísané, že môžeš zasiahnuť súpera," divil sa Jarry.