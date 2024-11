Zverev hovorí o spokojnosti: Bol som konkurencieschopný na veľkých podujatiach

Zverev, ktorý bol dlhšiu dobu mimo hry po poranení väzov členka na French Open 2022, sa po svojom víťazstve na turnaji Paris Masters tento mesiac vrátil na svoju najvyššiu kariérnu priečku a to druhé miesto vo svetovom rebríčku.

„V roku 2023 som nemal pocit, že by som bol konkurencieschopný na veľkých podujatiach, bol som ďaleko od víťazstiev," povedal Zverev pre ATP Media pred finále sezóny ATP Finals.

„Možnosť súťažiť a dostávať sa do grandslamových finále, vyhrávať turnaje Masters 1000, to je pre mňa najdôležitejšie, pretože boli otázniky, či to po zranení ešte dokážem."

„Tento rok bol prvým, kedy som bol opäť konkurencieschopný na veľkých podujatiach. Som spokojný s tým, kde sa nachádzam."

Týždňové ATP Finals, na ktorých sa stretnú ôsmi najlepší svetoví hráči vo dvojhre a štvorhre, sa začínajú v nedeľu v Inalpi Aréne v Turíne.