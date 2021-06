Útočníka si musíme vychovať. Nevieme ani pravého obrancu, vraví Petráš

„Bol to zvláštny zápas. Prvý polčas bol remízový, mužstvá sa okukávali. Mali sme viac z hry, Švédi neboli vôbec nebezpeční.

V druhom polčase začali hrať lepšie, najmä zásluhou Isaka. On a hráči okolo neho rozhodli zápas,“ hovoril po zápase v talk šou Stana Benčata bývalý slovenský reprezentant a v súčasnosti hráčsky agent Martin Petráš.

Práve 21-ročný útočník čiernej pleti Alexander Isak, ktorý má za sebou výbornú sezónu v španielskom San Sebastiane, spravil najväčší rozdiel medzi oboma mužstvami.

„Poznám ho dobre. Registrujem v jeho prípade záujem talianskych veľkoklubov. My takého útočníka dlhodobo nemáme. To nie je otázka jedného zápasu. V iných mužstvách dávajú útočníci góly a nám to chýba,“ skonštatoval Petráš.