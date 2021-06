Sklamaní Slováci robili výčitky nemeckým rozhodcom. Škoda, hovoril Hamšík

O výsledku rozhodla penalta, ktorú premenil švédsky tvorca hry Emil Forsberg. Bol to kľúčový moment zápasu.

PETROHRAD. Futbalisti Slovenska v druhom zápase na majstrovstvách Európy prehrali so Švédskom 0:1 a skomplikovali si šance na postup do osemfinále.

Ani raz netrafili bránku Švédov

„Škoda. Keby nebola odpískaná penalta, podľa mňa by sme remízu udržali a bol by to zlatý bod. Bohužiaľ, boli sme trošku pasívnejší v druhom polčase a doplatili sme na to,“ hodnotil kapitán Slovenska Marek Hamšík.