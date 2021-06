Dúbravka sa po zápase zlostil. Prečo nekopali jedenástku aj Slováci?

Nemecký rozhodca Siebert ani na moment nezaváhal a odpískal penaltu. Emil Forsberg ju premenil a rozhodol o tom, že futbalisti Slovenska vo svojom druhom zápase na EURO 2020 prehrali so Švédskom 0:1.

O správnosti rozhodnutia nemeckého arbitra nepochybovala ani dvojica expertov v štúdiu Českej televízie Luboš Kozel a Erich Brabec. "Slováci vlastne pred tým faulom neurobili chybu. Isac predĺžil loptu na Quaisona, hoci to ani nemal v úmysle a Dúbravka tam už bol neskoro," hodnotil bývalý reprezentant Brabec, ktorý si počas kariéry zahral aj za Senicu.

Brankárom Martinom Dúbravkom bezprostredne po zápase lomcovali emócie. "Videl som tečovanú loptu, snažil som sa mu zmenšiť uhol, zastavil som a už ani neviem, čo mám na to povedať. Z mojho pohľadu do mňa vbehol, kopol loptu a spadol.

Nemal som to ešte možnosť vidieť, možno zmením názor, ale moje prvé pocity sú také, že to penaltový zákrok nebol. Možno vo mne teraz prevládajú emócie, hnev a pocit krivdy.

Som sklamaný, lebo sme mali naviac, chalani makali, na konci mohla byť ďalšia penalta, či bola alebo nebola je už neskoro polemizovať. Myslím, že sme boli po celý čas lepším mužstvom a nezaslúžili sme si prehrať. Forsberg trafil loptu prudko k žrdi," hovoril do kamery RTVS.

Zeman: Také sa nepískajú

V závere zápasu sa vehementne dožadovali penalty aj slovenskí futbalisti. Po Weissovej strele sa lopta niekoľkokrát poodrážala od tela a rúk dvojice švédskych hráčov Larssona a Kraftha. "Tieto sa nepískajú momentálne, to je najprv do tela od neho do ruky, žiadny úmysel, trend tohto roku je jednoznačný, žiadna penalta," komentoval Zeman.

"Obe situácie - aj pred odpískanou penaltou - preveroval aj videorozhodca. Ruka bola po odraze lopty, nebola to situácia, kde by hráč úmyselne zahral rukou.